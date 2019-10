Prima e ultima: a Roma gli opposti si attraggono. Mentre in via della Lungara, nei locali dell'ambulatorio del centro di accoglienza gestito dai volontari del carcere di Regina Coeli viene inaugurata la prima farmacia solidale' della capitale, (che aiuterà tutti gli indigenti che vivono per strada e non possono permettersi l'acquisto di medicinali), si moltiplicano le denunce relative al rallentamento nella raccolta dei farmaci scaduti. Non è raro così incontrare cumuli di cartoni proprio davanti alle farmacie. Con relativa preoccupazione per la salute e il rischio infezione.

«Sicuramente quello che i cittadini devono sapere è che quando c'è un mucchio di cartoni davanti alla farmacia non è colpa del farmacista commenta a Leggo il vicepresidente Federfarma Roma, Alfredo Procaccini Il farmacista non può inserire i cartoni nel normale contenitore della carta: pena 300 euro di multa (già elevate, ci sono i verbali). E se il farmacista non ha spazio per smaltire i farmaci scaduti si rischia di creare un problema di salute pubblico continua I cittadini sono costretti a tenerli in casa, e possono così confonderli con quelli ancora in uso». Il discorso, insomma, è legato da una parte al decoro urbano, ma anche a rischi per la salute: «I farmaci scaduti possono stare solo all'interno dei contenitori appositi conclude Procaccini Questi due servizi sono a carico dell'Ama, sono obbligatori e qui non c'è alternativa».(R. Nap.)

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

