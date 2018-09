Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima di diventare sindaco di Riace Domenico Lucano faceva il maestro e nel 1997, quando dal mare giunse un barcone con 800 migranti curdi, ebbe un'intuizione: trasformare la cittadina in un modello di integrazione. Un'idea che ha fatto guadagnare al sindaco, secondo la rivista americana Fortune, il 40esimo posto tra i leader più influenti del mondo.La sua storia ha ispirato un film e una fiction Rai interpretata da Beppe Fiorello, Tutto il mondo è Paese. Girata nel 2017 è stata più volte rimandata e ora la sua messa in onda è diventata un giallo. La Rai lo ha sosspesa, come denuncia Beppe Fiorello su twitter: «Non è la prima volta che una mia fiction viene bloccata. Tanti colleghi si sono indignati per l'esclusione di una giurata da un talent show, pochi per una vicenda che rischia di trasformarsi in censura». Dalla Rai arriva la precisazione: «La fiction non è stata bloccata ma sospesa dal palinsesto, in quanto al sindaco Lucano è stato recapitato un avviso di garanzia per alcuni presunti reati collegati alla gestione del sistema di accoglienza. Non appena la magistratura comunicherà le sue decisioni sull'indagine, si adotteranno i provvedimenti conseguenti». La spiegazione però non è andata giù al diretto interessato. «Sono assolutamente rispettoso delle decisioni che saranno prese dalla magistratura ha dichiarato Lucano - così come rispetto le decisioni della Rai. Non capisco però quale sia il collegamento tra il programma e l'esito dell'inchiesta». Il giallo continua. (I.D.G.)riproduzione riservata ®