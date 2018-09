Prima dell'alba, Salvo Sottile viaggia nel cuore dell'estate italiana

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In primavera è arrivato a toccare l'8% di share, un ottimo ascolto per la seconda serata di Rai3. Ora, in attesa della nuova stagione (7 puntate dal 17 settembre), Salvo Sottile conduce uno speciale in prime time di Prima dell'alba, stasera sulla terza rete Rai. «Sarà un grande affresco dell'estate italiana spiega il giornalista, che dal 10 settembre torna anche al timone di Mi manda Rai3 quella degli eccessi nelle grandi città e nelle località di vacanze ma anche quella di provincia, quella di chi non è riuscito a partire e si è dovuto divertire vicino casa andando al concerto di Cristina D'Avena, quella dei vizi, del disagio, della solitudine e anche quella del lavoro. Abbiamo scovato personaggi notturni unici ed è venuto fuori un racconto pieno di storie curiose e insolite». (D. Ara.)