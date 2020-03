PRIGIONIERO IN CASA

Il professore Federico Ferro Luzzi è tornato a Roma il 5 marzo da un viaggio di lavoro a Milano, prima dell'entrata in vigore del decreto che ha bloccato tutti gli spostamenti dalla Lombardia. L'ordinanza della Regione Lazio, in vigore da domenica, indicava l'obbligo di telefonare al numero verde 800118800 e di «osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti». Poi l'aggiornamento di ieri sera con un questionario scaricabile sul sito della Regione Lazio.

Lei ha fatto così?

«Ho seguito tutte le indicazioni alla lettera. Dal momento dell'uscita dell'ordinanza mi sono rinchiuso in casa e ho provato a telefonare».

Le hanno risposto?

«È sempre occupato, ho tentato 127 volte. Solo in un caso ha risposto un disco automatico, pochi secondi dopo è caduta la linea».

E il nuovo questionario da compilare?

«Sì, ho provato a riempirlo tre volte ma alla fine della procedura mi usciva errore. Riproverò».

Ha avuto sintomi?

«No, sto benissimo. Sono in casa, vorrei solo sapere se posso uscire».

Cosa farà adesso?

«Se non riceverò notizie attenderò 14 giorni e poi uscirò». (S. Pier.)

