Prigionieri su Italo in galleria per 5 ore

Michela GrecoDentro quel treno pienissimo cinque eterne ore di apprensione, smarrimento, disagio. Intrappolati sotto una galleria, senza elettricità, quindi senza aria condizionata. Senza poter mangiare, bere e usare le toilette, insieme ad altri 400 passeggeri e con indicazioni molto vaghe su cosa stesse succedendo. Sembrava l'inizio di un film catastrofico, invece era solo un guasto sul treno Italo 9989 in viaggio da Milano a Napoli che mercoledì scorso, intorno alle ore 21, si è fermato e poi si è spento all'improvviso alle porte di Roma, vicino Riano. Guasto irreparabile, presto doveva arrivare un altro mezzo per agganciare il convoglio fino alla stazione Tiburtina. Operazione che non sarebbe riuscita.Nella confusione, l'annuncio a bordo chiedeva l'intervento di un medico per il malore di una donna e avvertiva dell'offerta di snack dal distributore, bimbi e anziani non potevano respirare bene e veniva aperta qualche porta. NTV, la società dei treni Italo, ha ritenuto di indennizzare gli sventurati viaggiatori disponendo «l'accredito di un indennizzo del 100% e anche un voucher pari al 100% dell'importo del biglietto. Intanto i passeggeri twittavano, sempre più allarmati.Intorno all'una della notte, la conclusione della vicenda con gli utenti che hanno dovuto fare una passeggiata al buio della galleria - assistiti della Protezione Civile - per trasferirsi su un altro treno, partito quasi un'ora dopo e arrivato infine a Termini alle 2.30. Con 310 minuti di ritardo, come segnalava beffardo il tabellone della stazione romana, mentre il convoglio che seguiva (numero 9951) accumulava a sua volta 4 ore di ritardo. Per fortuna la stragrande maggioranza dei passeggeri è riuscita a mantenere la calma e, quando serviva, anche ad aiutare chi era più in difficoltà.riproduzione riservata ®