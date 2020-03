PRIGIONIERI IN CASA

Sofia Unica

Più violenze e maltrattamenti in famiglia. In aumento pure truffe online ed adescamenti via internet da parte di pedofili a caccia di bambini ed adolescenti. Sono i crimini che il Covid-19 ha contribuito ad aumentare a Roma.

ARRESTI IN CASA. Quattro i casi in cui sono scattate le manette di polizia e carabinieri. Liti e violenze domestiche hanno causato un incremento di richieste d'intervento pari al 60% rispetto allo scorso gennaio, quando il coronavirus non costringeva alle convivenze forzate. L'allarme del Giudice Valerio de Gioia, della prima sezione penale del tribunale di Roma: «Il coronavirus fa aumentare i reati di maltrattamento ma riduce anche il numero di denunce da parte delle vittime, che non hanno più i margini di libertà di prima».

Secondo la psicologa Anna Maria Casale «lo stare a casa forzatamente mette nudo parti del carattere dei partner che prima non si notavano, perché presi da mille impegni. L'effetto? Un boom di divorzi e separazioni».

Non a caso arriva la notizia che i Centri Antiviolenza di Roma Capitale continuano la loro attività di sostegno alle donne vittime di violenza di genere durante l'emergenza Covid-19: numeri sono attivi h24 (collegati anche al numero telefonico nazionale 1522) e sono disponibili sul portale istituzionale.

POLIZIA POSTALE. Dati preoccupanti arrivano anche dalla Polizia postale per quanto riguarda i reati informatici. In due settimane c'è stato un incremento pari al 50% di denuncia in più rispetto al mese di gennaio, da parte di persone che sono state truffate o che hanno subito molestie e apprezzamenti pesanti poco graditi in chat. In aumento le truffe legate a numeri telefonici a pagamento con numerazioni del sud Africa o di località remote dei Caraibi che prosciugano il credito telefonico: dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, i detective tecnologici della Polposta hanno trasmesso alle Procure più di 260 informative di reato. Molti sono genitori che hanno denunciato casi di molestie e pedofilia ai danni dei loro figli. Allerta alta anche per il contagio dei personal computer con virus informatici e trojan, diffusi per carpire i dati di carte di credito e conti correnti bancari online.

COMMERCIO. Altro boom (aumento del 100%) quello delle denunce alla procura per il reato di manovre speculative e frodi su prodotti e merci. Mascherine e gel disinfettanti fanno la parte del leone.

