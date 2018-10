Preziosi ma piccini i musei per le famiglie

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniLa bambola di Crepereia alla Centrale Montemartini. I piccoli intrecci floreali dell'Ara Pacis. La misteriosa scatola del Cardinal Bessarione. Seguendo il filo rosso di Piccolo ma prezioso si rinnova l'appuntamento della Giornata Nazionale delle famiglie al museo. Un'occasione per rendere allegre e divertenti le stanze dei musei. Insomma per imparare giocando. E conoscere l'immenso patrimonio conservato nei musei civici. In compagnia di mamma e papà. Ma anche dei nonni e degli zii. Dettagli nascosti, oggetti preziosi, giochi e giocattoli nell'antichità, storie di bambini di epoca romana, elementi di vita nella preistoria, una dimora di epoca rinascimentale. In ogni luogo qualcosa di prezioso da scoprire. Come in una caccia al tesoro artistica. Ai Fori Imperiali si giocherà al Memory Forense con i monumenti. Alla Pinacoteca capitolina si dovrà andare alla ricerca dei particolari tratti da alcuni dei quadri esposti e fotografarli. Un viaggio nel tempo lungo l'Ottocento è quello in programma al Museo Napoleonico attraverso gioielli, miniature e cimeli familiari. Mentre al Museo di Casal de' Pazzi si scopre la vita nel Pleistocene. Non mancherà ovviamente la scienza, con esperimenti divertenti per grandi e piccini al Museo Civico di Zoologia'Ae.riproduzione riservata ®