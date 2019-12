Preziosa Arianna: ori in piscina, gioielli per hobby

Arianna Talamona va veloce. Anzi velocissimo, nonostante sia bloccata da sempre in carrozzina per una malattia ereditaria neurologica. Ha 24 anni, lombarda, e non sa il significato della parola arrendersi. Per questo nella vita non si ferma mai e le riesce meravigliosamente bene tutto quello che fa. E' diventata campionessa mondiale di nuoto nei 50 delfino e nei misti e sogna le Paralimpiadi 2020. Intanto è volata a Napoli, dove ha vinto nei giorni scorsi ben 4 titoli italiani assoluti. Un'atleta così forte penserebbe solo ad allenarsi, invece Arianna è diventata artista eccellente e disegna e inventa gioielli bellissimi. Ha dato vita a un brand, Marimino, insieme con l'azienda Kaki: una sfera di vetro soffiato a bocca con dentro il Marimo, la famosa alga giapponese, è il suo pezzo forte. Oggi è una creazione di successo; il ricavato delle vendite andrà all'associazione Give me a hand, che stampa protesi in 3D per donarle a bambini sfortunati. L'angelo Arianna trasforma in oro e gioielli tutto quello che incontra. «Sono felice di essere testimonial del nuoto paralimpico. Diventare un modello per i bambini disabili è una gioia». (M.Lob.)

