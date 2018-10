PREVISTO UN AMPIO TURNOVER

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Inzaghi è stato chiaro, ha già in mente la Lazio da schierare questa sera. Nella rifinitura i ieri a Roma, però, il tecnico ha mischiato le carte anche per far si che la squadra tenga alta l'attenzione. La certezza si chiama modulo: sarà ancora 3-5 2 con Proto che prenderà il posto di Strakosha: nessuna bocciatura il belga è il portiere di Coppa. In difesa Bastos, Acerbi, alla sua 131ma presenza consecutiva, e Wallace. Il brasiliano è in vantaggio su Radu che ancora non è al top e dovrebbe rientrare domenica contro la Fiorentina. A centrocampo turno di riposo per Leiva, al suo posto Badelj, Murgia e Milinkovic saranno le mezze ali. Il serbo è in vantaggio su Berisha che dopo il lungo stop per infortunio deve trovare il ritmo partita e quasi certamente farà il suo ingresso nella ripresa. Basta e Durmisi sulle ali in attacco Inzaghi riproporrà la coppia Correa-Caicedo, con Immobile e Luis Alberto che partiranno dalla panchina. L'attaccante partenopeo, infine, lunedì 8 ottobre riceverà il premio Manlio Scopigno come miglior giocatore., Con lui ci sarà Murgia che otterrà il premio Promessa Mantenuta. (E.Sar.)