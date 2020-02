«Presto abbatteremo un'altra villa ai Casamonica»

Sofia Unica

Sono il suo nemico numero uno. Per la Raggi i Casamonica sono come il fumo negli occhi. E dopo l'abbattimento del villaggio del clan in via del Quadraro, due anni fa, la sindaca rincara la dose: «Presto abbatteremo un altro villino dei Casamomica grazie all' azione congiunta tra Campidoglio e Settimo municipio». Il villino si trova in zona Anagnina.

«Abbatteremo un'altra villa abusiva appartenente al clan Casamonica- ribadisce la sindaca su fb -. La nostra lotta per riportare la legalità a Roma continua. La Giunta ha approvato una delibera che sostanzialemente concede il via libera alla demolizione di un altro immobile alla periferia sud-est della città. Ringrazio il Municipio VII e la presidente Monica Lozzi per aver portato avanti il procedimento contro questo ennesimo abuso edilizio. La nostra delibera verrà ora sottoposta all'Assemblea Capitolina che, ne sono certa, confermerà l'autorizzazione all'abbattimento Dopo anni di indifferenza, abbiamo lavorato duramente per dare un segnale forte contro l'illegalità. Lo abbiamo dimostrato a novembre 2018 quando, al Quadraro, abbiamo abbattuto otto villette abusive appartenute ai Casamonica. Non intendiamo fermarci. Adesso procederemo con la demolizione di un altro immobile dove vivono esponenti dello stesso clan. #NonAbbassiamoLoSguardo. Andiamo avanti sempre #ATestaAlta, al fianco dei cittadini onesti contro la criminalità», conclude il post della sindaca. Un altro duro colpo al clan sinti della Capitale: dopo la decimazione avvenuta per mano della magistratura in diverse operazioni e i danni economici e patrimoniali i Casamonica stanno perdendo il loro potere.

