Prestiti a strozzo durante il lockdown per il covid con interessi al 240%. Tre gli usurai in manette. La banda di strozzini arrestati ieri mattina all'alba dai carabinieri della compagnia di Velletri, operava ai Castelli Romani, nei comuni di Ariccia, Albano Laziale, Marino e Nemi. L'attività criminale del gruppo non si limitava soltanto all'usura ma spacciava anche stupefacenti. L'organizzazione, secondo quanto ricostruito dalle indagini della procura di Velletri, era gerarchica con una precisa ripartizione di ruoli e funzioni tra i vari membri come i procacciatori di clienti e intermediari. Tra le vittime, bersaglio anche di minacce e percosse, molte persone in difficoltà economica messe in ginocchio dalla crisi economica per la pandemia. Sequestrati beni per 85.000 euro.(E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 05:01

