Prestiti a chi era in difficoltà In manette sette strozzini

Emilio Orlando

Stritolavano nella morsa dell'usura professionisti e disoccupati in difficoltà in piena pandemia Covid. Quando le vittime non riuscivano più a pagare, oltre a minacciarle di morte ed a picchiarle le facevano diventare a loro volta esattori violenti dei debiti di altri usurati.

Quella smantellata all'alba di ieri dai carabinieri del nucleo operativo di via In Selci non era la classica banda di usurai. All'attività illegale del credito abusivo e delle estorsioni, alcuni dei sette componenti arrestati svolgeva collateralmente quella del narcotraffico di cocaina. Una fitta rete di prestanome e di persone che si intestavano i conti correnti e le carte prepagate per saldare le rate di rimborso, garantivano impunità e facevano da schermo a Alessandro Caprari e Alessandro Pascucci.

I due secondo i magistrati della direzione distrettuale antimafia che hanno richiesto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere erano i capi promotori della feroce organizzazione criminale che ha mietuto fino ad ora diverse vittime, fra cui avvocati, geometri, commessi e persone malate che non avevano i soldi per curarsi. Il gruppo di cui facevano parte anche Mauro De Fabiis e Giuseppe Del Pinto si era ramificato nei quartieri di Montespaccato, Primavalle, Aurelio e nel comune di Ladispoli. Per nascondere i guadagni ed occultare i beni comprati con gli enormi guadagni, utilizzavano un escamotage fiscale per giustificare le entrate attraverso una società cartiera di restauri edili intestata ad una testa di legno.

Due donne, Catia Formisano e Catia De Filippi rivestivano il ruolo di esattrici per conto dei vertici. I carabinieri hanno anche ricostruito l' intestazione fittizia di un motoscafo che è stato sequestrato, di un'automobile e di un centro scommesse, attraverso il quale, secondo gli inquirenti venivano riciclati i proventi criminali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 05:01

