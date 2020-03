Preso il rapinatore con la mascherina Picchia la compagna, romano arrestato

Sofia Unica

Arresti e denunce per maltrattamenti in famiglia, controlli per arginare truffe e furbetti del virus, perfino il contrasto allo spaccio di droga nonistante i divieti di circolazione. L'emergenza sembra non far paura al crimine e a coloro che pensano di approfittare dell'inedita situazione.

Così Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili urbani sono scesi in campo al fianco dei romani con più tremila uomini e donne che presidiano la Capitale. La Municipale ha fatto quasi 27.000 controlli, 28 denunce e 1 arresto. Le Fiamme Gialle monitorano costantemente gli spostamenti di persone e vigilano sulle manipolazioni di merci specie sulle vendite di mascherine ed igienizzanti spesso venduti con un ricarico anche del 6mila per cento. Ecco il bilancio delle ultime ore a Roma.

VIOLENZA. Era seduta su una panchina, con il volto tumefatto, la compagna di un uomo violento arrestato dalla polizia per maltrattamenti. Gli agenti delle Volanti della Questura, dopo aver ricevuto la richiesta d'aiuto da parte un passante hanno ammanettato un romano 49enne. Le indagini hanno portato alla luce un particolare inquietante: la vittima, per non rendere pubblico il pestaggio, era andata in un pronto soccorso privato. Ma per fortuna, chi l'ha notata su quella panchina ha dato l'allarme.

PUSHER IMPAVIDO. I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato uno spacciatore mentre consegnava a domicilio dosi di cocaina. Il 22enne,, originario di Guidonia, è stato fermato in via di Tor De'Schiavi con una decina di involucri di droga pronti per rifornire i consumatori abituali. Ovviamente il pusher è stato anche denunciato per violazioni del decreto del Governo per il contenimento del Covid-19.

MURI IMBRATTATI. Nonostante il clima drammatico, un writer aerografava graffiti e tag sulle mura perimetrali di alcuni palazzi del nuovo Salario. I carabinieri lo hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e per imbrattamento delle cose altrui.

A VOLTO COPERTO. E' entrato con un cacciavite in pugno e la mascherina indssata sul viso, il rapinatore seriale di farmacie arrestato dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e dalla compagnia di Anzio. Il malvivente è stato beccato dalle forze dell'ordine dopo aver rapinato una farmacia di via di Torre Nova.

