PRESO IL KILLER

Emilio Orlando

Era quasi riuscito a farla franca. L' omicidio era stato confuso con una morte naturale. I fatti però andarono diversamente. Dopo averlo scaraventato a terra, lo ha preso a bastonate fino ad ucciderlo. Una lite condominiale, avvenuta a luglio dello scorso anno che si è trasformata in efferato omicidio, a San Basilio in via Fabriano 25 uno dei condomini di case popolari considerato una roccaforte dello spaccio di cocaina del quartiere.

Dopo l' alterco, divenuto poi un pestaggio in piena regola, nel cortile intero dello stabile era rimasto il cadavere del sessantenne Antonio Bracci, il cui decesso inizialmente era stato attribuito ad un arresto cardio circolatorio. Solo l'autopsia, aveva stabilito mesi dopo, che la morte era stata provocate dalle lesioni interne provocategli da Marco Laurini di 29 anni, uno spacciatore, vicino di casa dell'anziano, finito in carcere insieme a Salvatore Casamonica durante l'operazione antidroga della guardia di finanza Brasile Low Cost dove venne sventato il tentativo d' importazione di 7 tonnellate di cocaina dal sud America con un aereo privato.

Un litigio provocato dall' innesco banale della musica ad alto volume che l' assassino ascoltava nel suo appartamento e che aveva infastidito la vittima che era andata a lamentarsi. I due si erano fronteggiati nel chiostro interno ai palazzi. Sulla scena del crimine i carabinieri della compagnia di Montesacro avevano avuto enormi difficoltà per trovare testimoni che avevano assistito al massacro. Il clima di omertà e di reticenza che caratterizza le piazze di spaccio e che avvolge in particolare alcuni lotti a San Basilio non si arresta nemmeno davanti alla morte di un anziano indifeso. Nessuno dei residenti aveva visto e sentito nulla, nonostante durante la lite erano volate urla e grida da parte della vittima e del suo assassino.

Ma i detective della Benemerita, nel corso dell' indagine, durata più di un anno, sono riusciti a raccogliere elementi testimoniali che collocavano il presunto autore del delitto sulla scena del crimine. Ieri mattina all' alba nel carcere di Velletri dove Laurini era già detenuto gli inquirenti gli hanno notificato l' ordinanza di custodia cautelare per omicidio preterintenzionale.

riproduzione riservata ®

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA