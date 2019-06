Presi mentre svaligiano l'alloggio

Quei rumori sospetti che provenivano dall'appartamento dei vicini li hanno spinti a chiamare la polizia. Nessuno prima di quel momento si era accorto di nulla. I tre ladri che si sono poi trasformati in rapinatori erano entrati nella casa di via Ciaffi a Tor Carbone, dopo aver forzato la porta d'ingresso. La telefonata allarmata dei residenti, alla sala operativa della questura, ha fatto scattare il piano d'intervento delle autoradio e delle volanti disposto dal questore Carmine Esposito.

Nel giro di una manciata di minuti due auto della polizia dei commissariati Tor Carbone e Colombo sono arrivate sulla scena del crimine. Mentre i malviventi rovistavano l'appartamento in cerca di contanti gioielli e oggetti di valore, gli agenti li hanno sorpresi sul fatto. Con uno scatto hanno provato prima a scappare, ma quando si sono accorti che la via di fuga era sbarrata dai poliziotti, si sono scagliati contro di loro per evitare di essere fermati. Uno dei tre è fuggito calandosi dalla caditoia di una grondaia. Per gli altri due si sono spalancate le porte del carcere dove sono stati rinchiusi con l'accusa di rapina aggravata. Dentro l'abitazione visitata dai malviventi georgiani, sono stati sequestrati gli arnesi da scasso utilizzati per l'effrazione della porta.(E.Orl.)

Martedì 4 Giugno 2019

