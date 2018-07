Presi i vampiri del centro storico

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Danilo BarbagalloDopo i colpi in centro dello scorso mese i ladri erano pronti a partire con la merce per raggiungere la Romania, ma proprio mentre caricavano il bottino sul furgone che li doveva portare a destinazione sono stati arrestati dalle forze dell'ordine.I due vampiri avevano scelto come base operativa un garage in via Luigi Alamanni, in zona Tor Sapienza dove erano nascosti e dove appunto stavano eseguendo le operazioni di carico per portare a termine il loro piano.La scelta del luogo li faceva probabilmente sentire al sicuro ed erano talmente vicini all'obbiettivo che tutto potevano immaginare tranne la brutta sorpresa che gli hanno riservato con la loro irruzione i Carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto.Le forze dell'ordine al loro arrivo, oltre ai ladri impegnati a organizzare il viaggio, hanno trovato undici grossi scatolini dove era stata abilmente stipata moltissima merce.I pacchi pronti al trasporto una volta aperti hanno svelato il loro contenuto, con i militari impegnati nell'operazione che hanno contato 200 paia di scarpe di varie marche e 88 capi di abbigliamento sportivo ancora dotati di placche antitaccheggio, con l'aggiunta di 500 pacchetti di sigarette.Un bottino ricco e poco omogeneo che dagli accertamenti posti in essere risultava infatti frutto di due diverse rapine avvenute nel mese scorso in due esercizi del centro della Capitale. La merce sequestrata è stata sottratta da un negozio di abbigliamento in via dei Serpenti, nel rione Monti, svaligiato la notte tra l'11 e il 12 giugno scorso e in una tabaccheria in via San Marcello, saccheggiata invece la notte tra il 14 e 15.Un piano criminale sventato a un passo dalla realizzazione per i due cittadini di origine rumena, rispettivamente di 23 e 37 anni ed entrambi con precedenti, che non potranno più portare la refurtiva a destinazione, ma soprattutto non potranno tornare a casa per un po' di tempo dato che sono stati condotto nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di ricettazione.riproduzione riservata ®