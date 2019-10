Presi i ladri del Pit stop Smontano le auto al volo

Sorpresi a smontare un veicolo rubato, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari della Stazione Roma Torrino Nord hanno arrestato quattro nomadi, di età compresa tra in 25 e 31 anni, tutti domiciliati nell'insediamento di via Candoni e già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato in concorso. Transitando in via Generale Mario Pezzi, i carabinieri hanno notato alcune luci in prossimità di un'auto in sosta e sono intervenuti per una verifica. I militari hanno così sorpreso i complici mentre smontavano le componenti del veicolo, risultato rubato poco prima.

Bloccati i ladri «meccanici», i carabinieri hanno anche sequestrato alcune torce, due paia di guanti, due passamontagna, due chiavi inglesi e una chiave esagonale, utilizzati per fare razzia sul mezzo. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo mentre l'autoveicolo è stato restituito al proprietario.

