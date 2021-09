Presi i baby rapinatori con il manganello

Sono due 17enni i rapinatori che lunedì sera hanno pestato con un manganello il titolare di una pizzeria a Casale Monastero per portargli via l'incasso. Gli agenti del primo dirigente Eugenio Ferraro, de distretto di polizia di San Basilio, li hanno rintracciati al pronto soccorso del Sandro Pertini, dopo che erano stati medicati per una ferita all'occhio provocata dopo la colluttazione con la suocera del rapinato che ha reagito ai due strappandogli anche la maglietta. La vittima, un egiziano di 40 anni stava rincasando insieme alla suocera e aveva con se un borsello contenente l'incasso. I rapinatori, residenti entrambi nella zona di Casal Boccone, avevano seguito in commerciante e la suocera fin sotto la loro abitazione e li sono entrati in azione. Con un manganello, dopo un primo rifiuto del commerciante a consegnare la borsa con i contanti i malviventi non hanno esitato a pestarlo a sangue.

Nella Capitale si sta assistendo ad una sud americanizzazione del crimine predatorio. Sia a Casal Monastero che nel quartiere di Fidene i baby criminali vevano messo a segno, insieme ad altri complici, diverse rapine violente, imitando le gang sudamericane. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

