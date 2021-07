Prese le donne della droga: c'è pure mamma pusher

Romana, 37 anni d'età. È stata notata dagli agenti in borghese del VI Distretto Casilino, in via San Biagio Platani, nota piazza di spaccio. La donna ha prelevato dai calzini un involucro consegnato ad un giovane in cambio di una banconota da 20 euro.

È stato l'ultimo gesto di mamma pusher, arrestata poco dopo dai poliziotti perché aveva un bel po' di involucri nascosti in un cespuglio della strada e contenenti cocaina.

Una storia emblematica ma che si è ripetuta spesso nel weekend al punto da portare in manette ben 14 persone per accuse di spaccio. Nelle curiosità dei controlli emerge ad esempio l'auto imbottita di stupefacenti intercettata presso il casello autostradale Monte Porzio Catone: aveva un vano segreto dietro un pannello dove normalmente c'è alloggiato l'airbag, nel quale sono stati trovati 3,5 kg di hashish e una borsa in tela con altri 500 grammi di hashish nascosta sotto un sedile. Alla guida un'altra donna, una romana di 32 anni. (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

