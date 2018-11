Prescrizione ok ma nel 2020 «Prima la riforma penale»

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniAccordo raggiunto fra Lega e M5s sulla prescrizione. Un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e il ministro Alfonso Bonafede è riuscito a raggiungere una difficile intesa. I pentastellati ottengono che la riforma della prescrizione venga inserita nel ddl anticorruzione, mentre il leader leghista precisa che la norma «entrerà in vigore dal gennaio 2020». La Lega incassa anche l'accoglimento nel ddl anticorruzione di alcuni emendamenti presentati che alleggeriscono l'aggravamento delle pene accessorie per il peculato. Dopo giorni di tensioni, Di Maio e Salvini esultano. «#BastaImpuniti! Processi brevi e con tempi certi, finalmente le cose cambiano davvero!» ha scritto su Facebook il ministro 5 stelle. «Tutto bene quel che finisce bene» ha commentato laconico il ministro dell'Interno.La norma che aveva portato ai ferri corti i due alleati di governo blocca la prescrizione al momento delle sentenza di primo grado ma varrà solo per i reati commessi dopo il 2020. Tanto che Piercamillo Davigo, amareggiato, ha commentato: «Vedremo gli effetti quando sarò morto». Anche le opposizioni sono sul piede di guerra tanto che in Commissione Affari costituzionali e Giustizia alla Camera, dove è stato votato l'allargamento del perimetro del ddl anticorruzione alla prescrizione, si è sfiorata la rissa e solo l'intervento di alcuni commessi ha evitato il contatto fisico tra alcuni esponenti delle opposizioni e quelli della maggioranza. L'unica concessione fatta dalla maggioranza è stato lasciare un'altra settimana di tempo per esaminare il ddl anticorruzione compresa la parte sulla prescrizione. Il ddl dunque arriverà in aula non più il 12 ma il 19 novembre. La riforma non piace neanche agli avvocati penalisti. L'Unione delle Camere penali ha parlato di «controriforma autoritaria della giustizia penale» e proclamato quattro giorni di sciopero, da martedì 20 a venerdì 23 novembre.riproduzione riservata ®