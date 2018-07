Presa Nonna Coca

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaArrestata per spaccio di cocaina a 77 anni: è successo questa mattina a Ostia, in un appartamento di via Umberto Cagni, a un passo da piazza Gasparri a Ostia Nuova, nelle vie dove la presenza del clan Spada è ancora forte. I carabinieri del Comando di Ostia seguivano da tempo l'appartamento della nonna pusher perché era spesso frequentato da diversi assuntori di droga. Questa mattina è scattata l'operazione.I militari hanno bussato all'ingresso dell'appartamento e sono riusciti a farsi aprire la porta dalla donna, che vive e gestiva lo spaccio di droga da sola. Meravigliata di trovarsi di fronte i militari dell'Arma, l'anziana donna non ha opposto resistenza: nella casa i militari hanno trovato e sequestrato numerosi dosi di polvere bianca pronte per la vendita e una somma di 200 euro ritenute guadagno dello spaccio. Fondamentale per le indagini è stata l'attività di monitoraggio dell'appartamento portata avanti per giorni dai militari che così hanno potuto fermare la nonna pusher.Che ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Al momento risulta che la donna gestiva da sola lo spaccio di droga, ma le indagini vanno avanti per individuare i fornitori: per ora non ci sono collegamenti che facciano pensare a un traffico di cocaina su larga scala ma le attività investigative proseguono a tutto campo.È ovvio che il giro di droga non si esaurisce con l'appartamento di via Cagni. Sempre a Ostia Nuova, ieri sera è stato fermato un cittadino turco di 34 anni in possesso di decine di dosi di marijuana. I carabinieri hanno notato l'uomo mentre camminava in via Baffigo, a due passi da piazza Gasparri, con un atteggiamento ritenuto sospetto. Lo hanno seguito per alcuni metri, lo hanno fermato e hanno trovato la marijuana: fermato e trattenuto in caserma.