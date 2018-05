Presa la vampira delle auto

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'hanno ribattezzata la vampira. Non perché le piacesse il sangue, ma perché spolpava le auto in sosta di tutti i beni all'interno: radio, borse, spicci, navigatori. Così, una donna romana di 46 anni, con precedenti di polizia, è stata arrestata all'Esquilino dagli agenti del commissariato Porta Maggiore e Castro Pretorio per furto aggravato.I poliziotti hanno sorpreso e bloccato la ladra con un trolley rosso che dopo aver infranto il finestrino laterale di due auto in sosta, aveva rubato le radio all'interno, e quindi tentava di allontanarsi.All'interno del trolley gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altre 3 autoradio, un navigatore con supporto, un altoparlante bluetooth e materiale vario, probabile provento di furti. Pertanto alla fine degli accertamenti F.G. è stata anche denunciata per ricettazione.Gli investigatori da giorni erano sulle sue tracce: moltissime infatti le denunce (almeno 18) per vetri infranti e furti parziali all'interno delle auto nella zona della vampira.