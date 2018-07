Presa la baby gang alla Gomorra

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaProfili social stile Gomorra, refurtive esibite come trofeo e ragazzi impauriti. Dopo mesi di indagini la baby gang composta da 10 ragazzi che ha letteralmente terrorizzato i quartieri Vescovio, Coppedè e Africano, è stata sgominata dal personale della IV sezione della squadra mobile e del commissariato Vescovio. Quando i componenti della gang incontravano nei quartieri vittime a loro sconosciute chiedevano, prima di colpire, la loro zona di provenienza, ed accertata la loro estraneità al territorio, li rapinavano, come se dovessero pagare «dazio» per essere entrati nel loro spazio. L'indagine è partita grazie alle denunce dei ragazzini che, accompagnati dai genitori, sono riusciti a raccontare i soprusi subiti. Le vittime per paura di incontrare nuovamente i componenti della gang, sono anche arrivati a cambiare abitudini fino al punto di non indossare un capo di abbigliamento costoso per il terrore di essere rapinati. Anche se spesso si giustificavano con le loro vittime che il denaro rapinato serviva per acquistare sostanza stupefacente o per «fare benzina», secondo gli investigatori l'esiguità delle somme conferma che in realtà il gruppo operava nella zona quasi esclusivamente per il gusto di predominare sugli altri, per segnare il territorio e rapinare «paghette settimanali», oggetti di valore e capi di abbigliamento firmati, che esibivano sui social con l'obiettivo di crearsi la fama da duri.Per settimane sono stati monitorati i profili Facebook dove venivano postate frasi o video violenti nel tentativo di emulare lo stile di vita e il modus operandi delle bande criminali raccontate in serie tv di successo come Gomorra. Quattro i maggiorenni del gruppo che sono finiti in manette: tre ai domiciliari e uno in carcere. È stata inoltre notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari e l'avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni a carico di altri sei minorenni.riproduzione riservata ®