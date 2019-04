Prenota l'ecografia a 102 anni «Non c'è posto, torni nel 2020»

Mario Landi

I tempi per le prestazioni sanitarie, si sa, possono diventare molto lunghi. Anche quando si tratta di una semplice ecografia. In questo caso, però, c'è un dettaglio non irrilevante: l'età del paziente. Così, la signora di 102 anni che si è rivolta al Cup dell'Ospedale Engles Profili è rimasta stupefatta nell'apprendere che per un'ecografia al fegato avrebbe dovuto attendere un altro anno. E non è bastato che l'anziana sottolineasse la sua carta d'identità per convincere il personale della struttura: nessun posto libero per tutto il 2019 nelle Marche.

A segnalare il fatto, anticipato ieri dal Resto del Carlino, è stata la figlia della signora di Fabriano, Ida Cucchi. All'Ospedale Engles Profili, dove si era recata per prenotare l'accertamento per la madre, la donna si sarebbe sentita dare questa risposta dall'operatore di turno, con conseguente necessità di rivolgersi a strutture a pagamento per l'esame.

All'anziana è stato applicato un drenaggio biliare quattro anni fa e per questo deve sottoporsi a controlli periodici. Nell'ultima visita Il suo medico aveva chiesto con urgenza l'esame al fegato. Con scarsi risultati evidentemente.

La Regione Marche fa però sapere di aver «verificato con il Cup e la visita richiesta dalla signora è già disponibile il 24 settembre prossimo». «Per lo stesso esame - aggiunge - anche le altre classi di priorità hanno la risposta: nel corrente mese di aprile nel caso di una breve (dieci giorni), a giugno nel caso di una differita (30/60 giorni). Stiamo lavorando - osserva l'amministrazione regionale - per migliorare i risultati anche per le programmate. La problematiche della signora sono molto importanti per noi».

