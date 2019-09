Prenestina, al via i lavori per la Bike lane

Quasi 6 chilometri in bici da Porta Maggiore alla Togliatti. Sono iniziati i lavori della nuova bike lane su via Prenestina, un percorso che collegherà centro e periferia lungo una delle arterie principali della Capitale. Il progetto prevede una pista a unico senso di marcia, senza spartitraffico ma con dispositivi retroriflettenti, i cosiddetti occhi di gatto', per garantire la sicurezza dei ciclisti. Inoltre una striscia di margine a effetto sonoro segnalerà immediatamente l'eventuale invasione della corsia da parte delle auto. Una volta completata la nuova bike lane si ricongiungerà con la ciclabile esistente su viale Togliatti e quindi con la Tuscolana fino ad arrivare al Quadraro. Il progetto fa parte del nostro programma per dotare la città di una rete integrata di ciclabili - afferma la sindaca di Roma, Virginia Raggi - Itinerari che consentono una connessione diretta tra centro e periferia, per incentivare l'uso della bici e promuovere la mobilità dolce e sostenibile. Il tracciato sarà inserito tra il marciapiede e i posti auto, che saranno quindi spostati verso il centro della carreggiata. L'ampiezza della corsia sarà di 1,5 metri, ridotta a un metro solo nel tratto del sottovia ferroviario e in corrispondenza della sede di Atac.(F. Sci.)

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

