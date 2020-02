Prende il via la rassegna dei Concerti per bambini e ragazzi. I concerti - con esperti anche di didattica - coinvolgeranno il giovane pubblico nei racconti e nella musica. Si parte con il racconto di Tre favole di Esopo con le musiche originali di Salvatore Schembari, in collaborazione con Assoflute. Cinque strumenti a fiato, una voce recitante e colorati disegni per conoscere, seguire ed ascoltare La cicala e la formica, Al lupo al lupo, Il leone va in guerra. Il secondo incontro sarà Mele e Alberi, canti europei per l'infanzia e canti della tradizione popolare italiana. Terzo appuntamento Sconcertando 4 sax, quattro sassofoni incontreranno gli strumenti popolari. In un mix di stili e di sonorità, con un repertorio che spazia dalle trascrizioni di brani classici, alle colonne sonore dei cartoni, alla musica della tradizione. Ed infine Una passeggiata nell'Orchestra Classica, con una vera orchestra pronta a mettersi in gioco. Perfino a farsi dirigere. (F. Pic.)

Domenica alle 11, dai 4 anni, sala Concerti, piazza O. Giustiniani 4/a

Info e prenot. 3601025779

(sms o WhatsApp)

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

