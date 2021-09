PREMIO PER BAUDO

ROMA - La vecchia (ma solo di età) Radio Rai sta vivendo un periodo di grande spolvero. Come dice l'ad di Viale Mazzini, Carlo Fuortes: «Da 100 anni a questa parte ha superato ogni rivoluzione tecnologica. E continua a parlare a tutti, soprattutto ai giovani». Del resto come recita lo spot: «Dal 1924 produciamo programmi e cavalchiamo le onde».

Onde che hanno portato a un successo di ascolti in tutti i canali. Ne va più che fiero il direttore di Radio Rai, Roberto Sergio: «+71% di contenuti prodotti con un budget in contrazione; +5,5% di aumento share complessivo rispetto al 2020; +12,7% raffrontato alla situazione ante Covid. Lo switch off dell'Fm libererebbe risorse da poter investire nel digitale».

La storia della radio è anche Pippo Baudo, premiato dopo i 60 anni di fedeltà a via Asiago, a cominciare da quando ospitava Mina a Gran galà. (M. Cas.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA