Premio Nobel per la fisica, ieri Giorgio Parisi ha ricevuto il riconoscimento scientifico più ambito nella sua università: la Sapienza, di Roma. Per il secondo anno consecutivo infatti, a causa del Covid, i vincitori ricevono il premio in casa e non in Svezia dove di norma si è sempre svolta una settimana di eventi. Parisi ha quindi ricevuto la medaglia e il diploma nell'aula magna del rettorato dalle mani dell'ambasciatore di Svezia, Jan Björklund, alla presenza del ministro per l'università e la ricerca, Maria Cristina Messa e la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni. Il Professore ha pronunciato una vera e propria dichiarazione d'amore per la Sapienza: «Sono stato fortunato per avere studiato in un'università che, grazie a Edoardo Amaldi, ha selezionato qui persone di valore come Cabibbo ha detto Parisi riferendosi alla scuola di fisica nata con Enrico Fermi e il gruppo di via Panisperna, del quale Amaldi faceva parte ed ha poi sottolineato - dedico il premio a Nicola Cabibbo: è stato il mio maestro e avrebbe potuto prendere il Nobel nel 2008. Mi ha trasmesso l'amore per la scienza». La rettrice Polimeni lo ha ringraziato «per aver creduto nell'università italiana». Parisi divide il premio da circa un milione di euro con i climatologi «che hanno messo in guardia sui pericoli del cambiamento climatico» Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. «Il Governo è fiero di questo premio ha commentato la ministra Messa - Parisi è stato accolto come un eroe dagli studenti e questo è l'aspetto più importante. La scienza porta un messaggio di pace».



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

