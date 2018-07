«Premier meglio della A e il Chelsea vi divertirà»

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - L'ex bancario che oggi tutti chiamano maestro ha chiarito subito: «La Premier League è meglio della serie A». Si è presentato così ai tifosi del Chelsea Maurizio Sarri, con una dichiarazione d'amore che non ammette contraddittorio. L'ex tecnico del Napoli ieri ha iniziato ufficialmente la sua avventura a Londra. Ha esordito con qualche parola in inglese e con un look elegantissimo, giacca e cravatta scura. Inevitabile pensarlo neanche due mesi fa sulla panchina del Napoli, in tuta e sigaretta in bocca. Tutta un'altra storia e qualcuno ha già ipotizzato che il nuovo Sarri all'inglese rappresenta uno sgarbo, una risposta ironica al suo ex presidente Aurelio De Laurentiis. «Con lui non ci siamo capiti. Anzi, i miei silenzi non li ha capiti. Abbiamo sbagliato entrambi, magari ci chiariremo con il tempo».Napoli già dimenticato, quindi, anche se un po' di amarezza rimane. Sarri è il sesto allenatore italiano al Chelsea e arriva dopo un grande coach come Conte. «Il suo buon lavoro servirà, ma il mio obiettivo è trasmettere alla squadra la mia filosofia di calcio». Il suo chiodo fisso è il bel gioco. Ma con lo spettacolo si vince davvero? «Qualche volta sì, qualche volta no. Ma ho sempre voglia di divertirmi con il pallone e di far divertire i miei tifosi», risponde in inglese Sarri, anche se sa bene che il patron Abramovich lo adora ma non ha molta voglia di attendere per vincere e negli ultimi anni ha esonerato tecnici con una certa facilità.Dall'Italia dovrebbero arrivare due giocatori molto graditi al tecnico ex Napoli, il suo vecchio pupillo Higuain e il difensore Rugani, rinforzi importanti che si aggiungono a un organico già stellare. «Difficile rinforzare il Chelsea ma con un paio di innesti saremo perfetti». Intanto, dal suo Napoli arriva Jorginho, il metronomo di centrocampo. E poi c'è Hazard, se non si muoverà da Londra. «E' tra i primi due-tre giocatori più forti d'Europa. Non sarò facile migliorarlo».Al tecnico italiano gli ricordano che prima di lui ci sono stati sulla panchina fuoriclasse come lo Special One Mourinho, mentre appena 4 anni fa il toscano era ancora in serie B. «Non ho paura del passato e guardo avanti. Sarò felice se mi chiamerete tutti Maurizio. Io sono solo Maurizio». Poi torna sulla Premier League: «Qui ci sono i migliori giocatori, i migliori allenatori, un livello altissimo. Io non ho paura e mi piace rischiare. Il campionato qui è diverso tatticamente dalla Serie A; più duro e onestamente più difficile». Un torneo che gli è sempre piaciuto, visto che da mesi studia per bene la lingua inglese.