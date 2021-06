Pregliasco: «Rifiuti in strada? Così è alto il rischio infezioni»

Lorena Loiacono

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano: che rischi ci sono a vivere in una città dove i rifiuti restano in strada per giorni?

«Significa avere sotto casa terribili vettori di infezioni».

Cioè?

«Topi e volatili, per intenderci».

Roma, oltre ai topi, ormai è piena anche di piccioni e gabbiani. È pericoloso?

«Parliamoci chiaro, esistono problematiche di cui dover tenere conto: topi e piccioni possono essere veicoli di malattie trasmissibili e di tossinfezioni alimentari. Sa quante infezioni possono portare i piccioni?».

No, quante?

«Decine, ci sono studi che parlano di 60 infezioni come la toxoplasmosi o la salmonella».

Come avviene l'infezione?

«I topi girano tra la spazzatura poi si spostano altrove, quindi prendono le infezioni e le portano in altri posti. E lo stesso vale per i piccioni che arrivano tranquillamente sui nostri balconi. Se toccano qualcosa, possono portare malattie. Anche con gli escrementi».

In città il rischio è più alto?

Sì, perché sono densamente popolate e quindi c'è anche più spazzatura. A peggiorare la situazione c'è l'arrivo del caldo: i batteri si sviluppano con più velocità, si moltiplicano. E pure il cattivo odore che non fa bene».

