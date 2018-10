Preferenziali, i vigili tornano visibili

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiBen visibili. All'inizio delle corsie preferenziali. Per evitare le infrazioni. Senza nascondersi insomma. I nuovi vigili, dopo la denuncia di Leggo, hanno messo in atto i controlli in particolare sulle corsie preferenziali. Dal centro storico a san Givoanni, passando per la Tiburtina e la Tuscolana. Per tutta la giornata di ieri si sono piazzati all'inizio delle corsie e hanno evitato il passaggio degli automobilisti. In alcuni è bastata la presenza visiva degli agenti, in altri si è dovuto ricorrere a paletta e fischietto. Per i tiranni della strada che - nonostante gli avvisi - hanno proseguito sulle strade riservate ai mezzi pubblici è scattata la multa.Questa è infatti la filosofia guida che il Campidoglio ha ribadito al corpo di polizia locale. «Le indicazioni operative della scuola di formazione - dice Francesco Croce (segretario Uil Fpl) - sono: operare senza omissioni rispetto alle sanzioni da redigere; segnalare la propria presenza attraverso l'uniforme (e nel caso dei colleghi neoassunti il fratino costituisce strumento corretto di segnalazione, ndr.); prevenire le violazioni laddove possibile, ma in questo momento - visto il sotto organico - siamo nella pura astrazione». E ieri, dopo tre giorni non proprio in linea con le indicazioni del Comando, si è arrivati alla quadratura del cerchio. E c'è di più: questo controllo ha portato anche buoni risultati: 5 permessi disabili contraffatti e altrettanti intestati a persone decedute.È il caso di via dell'Amba Aradam: qui un agente verificava che sui parabrezza fossero presenti i contrassegni e in 5 casi si è scoperto il trucco. Che ha portato prima di tutto la sanzione amministrativa per il transito nell'area dei mezzi pubblici e poi la confisca con un verbale pesantissimo per uso improprio.In via del Tritone due neo vigilesse hanno gestito al meglio la circolazione non solo sulle corsie ma anche quella dei pedoni. Fischietto in bocca redarguivano tutti coloro che uscendo dalle zebre pedonali o attraversando col rosso creavano pericolo alla viabilità. Il tutto senza tattiche camalenontiche. Chi commette un'infrazione va sanzionato, senza se e senza ma. Ma le istituzioni non devono scendere al livello di chi fa il furbo: devono semplicemente garantire il rispetto delle norme.riproduzione riservata ®