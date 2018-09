Precipita aereo nel lago diciannove morti: si salva un medico italiano

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniC'era anche un medico italiano a bordo dell'aereo che ieri mattina si è schiantato nel Sud Sudan. E potrà raccontarlo. Damiano Biagio Cantone, catanese di 32 anni, è uno dei tre sopravvissuti nell'incidente avvenuto nella città di Yirol. Nello schianto sono morte 19 delle 23 persone a bordo, tra cui tre bambini.In fase di atterraggio il picolo aereo della South West Aviation si è schiantato in un lago, probabilmente a causa della scarsa visibilità. Il medico italiano era impegnato in una missione umanitaria con il Cuamm, ong di Padova che organizza il lavoro di medici volontari in Africa. Vivo per miracolo, ha subito un brutto trauma al collo ma è in buone condizioni. A confermarlo è la stessa ong. «Cantone era diretto all'ospedale di Yirol per prestare servizio insieme a Medici con l'Africa Cuamm che supporta la struttura dal 2007 a favore della salute di mamme e bambini - scrive in una nota - con grande sollievo, seppur addolorati per le tante vittime e le loro famiglie, confermiamo che le sue condizioni sono buone e che il medico non è in pericolo di vita. Verrà trasferito a Juba e rientrerà presto in Italia». L'unità di crisi della Farnesina, in coordinamento con l'ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, si è immediatamente attivata per dare supporto al nostro connazionale.