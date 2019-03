Prato, sesso dopo le ripetizioni a casa il Dna svela: «Il figlio è del quindicenne»

Giulia Parini

La conferma arriva dal test del Dna: il padre del bambino, nato a ottobre da una donna di 35 anni, è proprio lo studente 15enne. Lo scandalo che ha investito Prato è scoppiato a seguito della denuncia da parte dei genitori del ragazzo nei confronti della donna che, sposata e infermiera di professione, lo seguiva per le ripetizioni private a casa. Ma quegli incontri, partiti come semplici occasioni di ripasso e di studio per recuperare le insufficienze a scuola, sono diventati ben altro.

Secondo le accuse i due avrebbero avuto veri e propri incontri sessuali nonostante la giovanissima età del ragazzo e la maturità della donna. A insospettirsi sono stati i genitori dell'adolescente che, cellulare e chat alla mano, si sono rivolti alla polizia per andare a fondo alla questione con l'accusa di presunti atti sessuali con un minore.

Una situazione aggravata dal fatto che la donna, nel periodo di frequentazione con il giovane, è rimasta incinta ed ha poi messo alla luce un bambino.

La polizia ha iniziato le indagini partendo proprio dagli smartphone dei due a scandagliare le chat, divenute sempre più insistenti: ma ad un primo esame non sembravano emergere messaggi particolari o allusivi ad incontri sessuali. Ora però i due telefoni sono nelle mani di esperti informatici in grado di ritrovare anche chat cancellate nel tempo. Intanto è stato già effettuato il test del dna per individuare la reale paternità del neonato e le analisi, secondo le prime indiscrezioni emerse ieri, confermerebbero che il bambino, nato nell'autunno 2018, sarebbe figlio del 15enne che, all'epoca dei fatti, di anni ne aveva 14.

Ieri la 35enne, accompagnata dal suo legale e sotto braccio al marito, è stata interrogata dai pm della Procura. È stata proprio lei a chiedere di essere ascoltata dai magistrati che coordinano l'indagine condotta dalla Squadra mobile.

