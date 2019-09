Prati, flash mob contro il caos rifiuti

Un flash mob per protestare contro l'odore nauseabondo che arriva dai cassonetti. Teatro dell'inusuale protesta il quartiere Prati e in particolare via Lucrezio Caro dove, lamentano i residenti: «Da giorni l'aria è irrespirabile». Ecco quindi che, ieri mattina, mascherina in bocca alcuni dipendenti di un'importante società della zona hanno dato vita a un sit in che in poco tempo ha coinvolto tanti cittadini anche essi esasperati dalla situazione. «I cassonetti all'altezza del civico 48 ha spiegato uno degli organizzatori della protesta sono rimasti stracolmi di rifiuti per settimane. Ormai la strada, come tante altre nella Capitale, è invasa da una puzza stomachevole e sarà difficile mandarla via. Senza considerare, poi, i pericoli per la salute». Insomma la preoccupazione come l'esasperazione dei cittadini è davvero arrivata al limite.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

