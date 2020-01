Potenziato con 100 nuovi posti il Piano Freddo di Roma Capitale per l'inverno 2019-2020, a sostegno delle persone senza fissa dimora e in condizioni di fragilità. Oltre 500 i posti dunque attivi sul territorio. L'obiettivo dell'Amministrazione è gestire le difficoltà legate alle basse temperature, ma anche favorire l'inserimento delle persone più fragili in percorsi strutturati di sostegno, facendo rete e garantendo la dignità alla persona. I nuovi 100 ricoveri, con servizi igienici e docce, saranno attivi da questa notte e prevedono una possibilità di incremento fino a 140 posti. Nella zona della stazione Termini, dove è terminato il presidio emergenziale e dove sono sempre presenti i circa 200 posti dei centri di accoglienza notturna ordinaria, sono state potenziate le Unità Di Strada per intercettare i bisogni e accompagnare le persone nei posti del circuito del Piano Freddo. I posti di ricovero e i pasti previsti dal Piano Freddo si aggiungono ai circa mille posti dell'accoglienza ordinaria dei circuiti capitolini della Sala Operativa Sociale e per i Migranti Fragili e ai circa 60 mila pasti serviti mensilmente, tra mense sociali e pasti a domicilio, finanziati con fondi capitolini. La Sala Operativa Sociale è sempre raggiungibile al numero verde 800440022, attivo H24 365 giorni all'anno. «Vogliamo garantire sempre maggiore dignità alla persona, in particolar modo per chi è più fragile.

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

