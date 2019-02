Potenza del logo da Laura Biagiotti

Veronica Timperi

Un inverno fra romanticismo e paura. Milano detta la tendenza: tocchi horror, citazioni dai classici del noir, ma anche sartorialità e tocchi sofisticali nel segno del più puro made in Italy. Prada con la sua passerella buia e Gucci con il suo labirinto di specchi hanno rappresentato un presente angusto, distopico. Il primo con cappotti severi, giacconi militari modello armatura e abiti di pizzo o con cascate di fiori, mentre il secondo facendo indossare ai modelli maschere da film horror, collari con aculei e anche giacche dalle spalle ampie con ancora i fili dell'imbastitura. L'estetica noir torna anche da Alessandro Dell'Acqua che taglia i suoi abiti come lame e inguaina le sue donne in sottovesti di latex. Milano si è tinta di romanticismo dark con Iceberg e i suoi dettagli bondage nei parka oversize e nei piumini in nylon e maglia ma anche negli anfibi solidi e nelle linee ad armatura dei capispalla. Il piglio militaresco è un elemento ricorrente. Da Fendi, nell'ultima collezione disegnata da Karl Lagerfeld, rivive il contrasto tra romantico e architettonico, che pervade gli abiti con le spalle a pagoda, la gonna a pieghe asimmetriche, i cappotti dal taglio a camicia tagliati al laser, il giaccone di pelle aperto da zip. Dolce&Gabbana punta tutto su un'eleganza fatta a mano. La collezione si compone di tante sezioni. Dall'ispirazione sartoriale maschile, tra completi doppiopetto e smoking, a vestaglie di chiffon e sottovesti con pizzo passando per il tema dei fiori su abiti e cappotti fino al nero Sicilia che dona eleganza e mistero.

È una Rapsodia in blu la collezione co-ed di Giorgio Armani, in cui l'elemento chiave oltre al colore declinato in tutte le sue sfumature, per le donne erano i jodhpur abbinati a boleri in seta grezza, o ad aristocratiche giacche-mantello. Il tutto in forme ultrasottili, a matita.

