Posti letto raddoppiati in ospedale I medici: «Ma servono assunzioni»

Posti letto da aumentare fino al 50% nelle Terapie intensive ospedaliere e del 100% nei reparti di Pneumologia e Malattie infettive. Il Ministero della Salute ha elaborato un piano anti-Coronavirus che sembra uscito dalla letteratura militare.

INFETTATI. Più letti per accogliere gli infettati, il cui numero aumenta e si spera che presto possa diminuire: ieri il bollettino contava 3089 casi, 107 morti, 276 guariti. Ma sono previsti pure percorsi formativi rapidi per medici e infermieri sul supporto respiratorio, utilizzo delle strutture private accreditate e identificazione di altre strutture ad hoc, reclutamento dei sanitari anche da altre aree del Paese meno colpite dall'emergenza.

DIRITTO DI PRECEDENZA. I posti nelle Pneumologie e reparti Malattie infettive dovranno essere «isolati e allestiti con la dotazione per supporto ventilatorio, inclusa la respirazione assistita».

STOP OPERAZIONI. Per far fronte alla emergenza, inoltre, gli ospedali dovranno rimodulare le proprie attività e alla comparsa di un primo caso indice di Covid-19 (ovvero di cui non si conosce la fonte di trasmissione) in una determinata area, gli interventi chirurgici programmati nei nosocomi della zona vengono sospesi per mantenere liberi i posti in Terapia intensiva. Ed ancora: per ridurre la pressione sugli ospedali pubblici, i pazienti non affetti da Covid-19 verranno trasferiti in strutture private accreditate.

TRASPORTO. Quanto al trasporto dei pazienti critici, saranno costituiti pool di anestesisti e rianimatori provenienti non solo dalla Regione interessata ai casi di contagio ma anche da altre. Il coordinamento dei trasporti è affidato alle reti dei sistemi 112/118 che utilizzeranno «ogni tipo di vettore», compresi elicotteri sanitari.

MOBILITÀ. Altra priorità è garantire l'efficienza delle equipe sanitarie, reclutando anche operatori che svolgono attività in altre aree del Paese non in emergenza da Covid-19». Il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli puntualizza: «Resta però la questione della sicurezza dei medici». E Carlo Palermo dell'Anaao-Assomed: «Sarebbero necessari almeno 2mila medici in più rispetto agli attuali circa 4.500 anestesisti-rianimatori attivi solo in Lombardia, Emilia e Veneto».

