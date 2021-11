Posti disabili non rispettati, interviene Striscia la Notizia

Centro di Milano, un parcheggio per disabili occupato abusivamente da una signora rischia di provocare problemi all'inviato in bicicletta di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti. Lui quando individua un veicolo posteggiato in uno spazio dedicato alle persone diversamente abili che non presenta l'apposito contrassegno, lascia un souvenir a forma di escremento, del tutto simile a un emoticon. Una gogna pubblica, atta a mettere alla berlina l'automobilista poco attento. La denuncia sociale si svolge su uno scenario ironico, come nello stile di Striscia la Notizia, ma l'obiettivo di Brumotti è chiaramente quello di sensibilizzare al rispetto degli automobilisti in cerca di parcheggio.

Solo che nell'ultimo caso con la signora evidentemente infastidita dalla situazione, un passante che ha riconosciuto Brumotti e il simbolo lasciato sull'auto, decide di dire la sua e urla ironicamente: Sei una merda. Davvero incredibile.



