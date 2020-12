Posti di blocco e controlli per il lockdown

Da oggi l'Italia torna in zona rossa e si ritorna ai controlli massicci sulle principali strade. Per spostarsi sarà necessaria l'autocertificazione, con gli spostamenti consentiti solo in caso di lavoro, salute o necessità, oppure per far visita a parenti e amici ma al massimo in due (con le sole eccezioni per disabili e minori di 14 anni) e con uno spostamento al giorno.

Si torna quindi per alcuni giorni all'era del lockdown, con controlli a tappeto, disposti dalle direttive della Questura, di tutte le forze dell'ordine sulle strade a maggiore percorrenza: il Raccordo Anulare, la Pontina, la via del Mare, la Cristoforo Colombo, il Lungotevere e tutte le consolari che collegano la Capitale alresto d'Italia. Su tutte le strade di Roma e della sua provincia, quindi, non è escluso che i controlli possano causare chilometri di code. Controlli intensificati anche agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e alle stazioni Termini e Tiburtina, che avranno accessi limitati. Vale la pena ricordare brevemente le diverse zone a colori' per le feste di Natale: rossa da oggi al 27 dicembre compresi, arancione dal 28 al 30 dicembre compresi, rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio compresi, arancione il 4 gennaio e ancora rossa il 5 e 6 gennaio 2021.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA