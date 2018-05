Poste apre i palazzi storici

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poste Italiane partecipa per la prima volta a Open House Roma, l'evento che celebra il design e l'architettura, e apre al pubblico i palazzi delle Poste di via Marmorata (Roma Ostiense) e di piazza Bologna (Roma Nomentano), due opere considerate tra i modelli più rappresentativi dell'architettura razionalista in Italia. Le visite nei palazzi si svolgeranno nella giornata di domani, dalle 9.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Completamente gratuite, le visite saranno gestite dai volontari di Open House Roma con la supervisione del personale dell'Archivio Storico di Poste Italiane. L'ingresso sarà organizzato per gruppi di 20 persone in base all'ordine di arrivo dei partecipanti. La durata dei percorsi sarà di 30/40 minuti circa e non c'è necessità di prenotazione.