Post truffa dal profilo fake dell'assessore

Un messaggio speciale dall'assessore all'anagrafe del Comune di Roma, per congratularsi in prima persona con i vincitori del concorsone di Roma. Peccato che nel messaggio ci sia una singolare richiesta di dati personali e che, soprattutto, il profilo social da cui arriva il messaggio da parte dell'assessore sia decisamente fake. Una truffa telematica in piena regola, quella denunciata dal sindacato di polizia locale Sulp, che vede vittime del raggiro per ora decine di iscritti al concorso ma anche l'assessore Antonio De Santis a cui è stata di fatto rubata l'identità, visto che il messaggio è arrivato da un profilo a suo nome con tanto di foto.

Immediata la segnalazione al Campidoglio da parte del Sulp e la denuncia alla polizia postale. Nel messaggio c'è infatti la richiesta di registrarsi al sito dell'assessore, indicato dalla pagina social clonata, dove il vincitore del concorso deve inserire i suoi dati personali. «Se non l'hai finito si legge in un italiano stentato sarai considerato infruttuoso e darò questa opportunità ad altri».(L. Loi.)

