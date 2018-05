POST TO POST

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A regà sempre a lamentavve, avemo portato la luce in questa città buia e corrotta, che preferivate Nerone? #flambus #Roma. Su Twitter Virginia Raggi appare sorridente con la foto del bus in fiamme al Tritone. I social non si smentiscono neanche questa volta.E in occasione delle fiamme che hanno avvolto due autobus, i romani hanno dato il via ad hasthag, fotomontaggi, canzoni, canzonette e citazioni. Al punto che #Atac è diventato trend topic in Italia. L'autobus flambè è stato il motto dei romani per tutta la giornata, ma i modi di ironizzare non finiscono qui: qualcuno ha consigliato l'abbigliamento giusto per prendere i mezzi dell'Atac cioè la tuta ignifuga.Ma non solo ironia. C'è anche chi sfoga la sua rabbia con cinguettii al vetriolo: E ci fanno pure pagare il biglietto. Ha stato la Raggi. Succede ovunque e succederà sempre, pure a Milano scrive ironico Andrea Severini, che prende le difese della moglie. Sicuramente la Raggi non c'entra, ma dovrebbe fare qualcosa per dire basta a questo scempio, una delle tante repliche.