«Possono aggredire ancora»

Salvatore GarzilloIl Betta, come lo chiamano gli amici che erano con lui la sera dell'aggressione, sta bene. Dall'ospedale Niguarda fanno sapere che dopo due ore l'intervento di ricostruzione del nervo della mano «è perfettamente riuscito» anche se «la valutazione del recupero delle funzionalità richiederà alcuni mesi».È la seconda buona notizia del giorno per la famiglia di Niccolò, il 19enne figlio della coppia Bettarini-Ventura che nella notte tra sabato e domenica è stato ferito con 11 coltellate da un gruppo di persone che stavano picchiando un suo conoscente all'esterno della discoteca Old Fashion in viale Alemagna. Niccolò, questa è la ricostruzione della polizia, si è intromesso per difenderlo e non ha in alcun modo provocato gli aggressori. L'altra buona notizia è l'arresto dei quattro sospettati per il suo tentato omicidio. Due albanesi di 23 e 29 anni e due italiani: Alessandro Ferzoco, 24 anni, e Davide Caddeo, 29. Il primo gestisce un bar con il padre nella zona nord di Milano, incensurato, è un militante di estrema destra, un ultras dell'hockey e dell'Inter e aveva ricevuto un Daspo dopo un Napoli-Inter di qualche anno fa, ma poi aveva vinto il ricorso in appello e gli era stato revocato. Caddeo, la persona che avrebbe materialmente inferto le coltellate, ha precedenti per lesioni e detenzione di materiale atto ad offendere, oltre a una sorveglianza speciale.In un decreto emesso a suo carico si legge che tra il 2010 e il 2017 è «stato quasi sempre trovato in possesso di un coltello a serramanico». Ha inoltre procedimenti per furto, truffa e ricettazione. Nel 2013 i poliziotti gli trovarono una mazza da baseball di ferro in auto e lo stesso anno è stato denunciato (e poi condannato a un anno e 8 mesi) per estorsione e lesioni: all'interno della discoteca De Sade di Milano aveva minacciato, sempre col coltello, due ragazzi per farsi consegnare soldi. Nel 2014 avrebbe anche partecipato a una rissa a San Vittore usando «una lama artigianale». Una pericolosità sociale riconosciuta anche agli altri complici e per la quale il pm Elio Ramondini ha chiesto la custodia cautelare in carcere riconoscendo il rischio di reiterazione del reato, di fuga e di inquinamento delle prove. Nessuno però ha confessato.riproduzione riservata ®