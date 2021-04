Positiva al Covid nonostante il vaccino: è successo alla moglie di Matteo Renzi, Agnese Landini, contagiata dal virus insieme al figlio 18enne, come ha raccontato lo stesso ex premier ieri in tv a L'aria che tira su La7. La signora Renzi, in quanto insegnante, aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca: ha sintomi lievi, a conferma che - come spiegato dagli scienziati più volte in questi mesi - il vaccino ha un'alta efficacia contro le forme gravi ma non previene sempre l'infezione. «Io e mio figlio siamo andati in albergo», ha aggiunto Renzi. «Il messaggio è, siate prudenti e vaccinatevi. Agnese ha preso il virus perchè il virus è entrato in casa. Sono contento della sua grinta, è pronta domani a fare lezione da casa».(D.Zur.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

