Portuense, il vecchio mercato resta chiuso E frutta e verdura finiscono... nel cassonetto

Resteranno abbassate anche oggi le serrande del mercato di via Portuense, un'altra giornata di disagi per i clienti ma soprattutto un disastro per i 19 banchi che dovranno buttare via tutta la merce fresca acquistata pensando di poter aprire. I banchisti del mercato di fronte al Forlanini sono in attesa di essere trasferiti nella nuova sede di Vigna Pia, a 200 metri di distanza: il nuovo mercato, infatti, avrebbe dovuto aprire i battenti il 1° febbraio scorso, ma così non è stato perché dalle recenti giornate di pioggia sono emersi non pochi problemi di infiltrazioni.L'inaugurazione è stata rimandata al 3 marzo prossimo. Ma qualcosa non torna: i 19 commercianti infatti non possono spostarsi a Vigna Pia ma non possono neanche aprire i vecchi banchi di via Portuense, chiusi dalla Asl Roma 3. E così, da lunedì scorso, sono tutti appesi ad una proroga che non arriva. Giovedì hanno avuto un incontro con il municipio 11 e con i vigili urbani, chiedendo che la Asl permettesse la riapertura dei vecchi banchi, in attesa del trasferimento ufficiale: convinti di poter riaprire venerdì, hanno acquistato la merce per allestire il tradizionale mercato rionale. Ma venerdì la proroga non è arrivata, per mancanza di tempi tecnici, né sabato perché gli uffici della Asl ormai erano chiusi. Un problema burocratico e migliaia di euro sono andati in fumo, con una protesta che sabato si è fatta sentire con tanta partecipazione da parte dei cittadini. Il mercato anche oggi resta chiuso e, se tutto va bene, riaprirà domani. Tanta la merce buttata via e, quel che si è salvato, è stato donato alle famiglie bisognose della zona.«La gente del mercato ha un grande cuore spiega Sirio Bianchi, presidente dell'associazione di Vigna Pia siamo 19 famiglie e il nostro lavoro non può fermarsi così. Senza contare che abbiamo investito anche nella nuova struttura: per ultimarla in tempo, abbiamo messo almeno 5mila euro per uno per pavimenti e impianti a norma. Chi ha i macchinari, come forni e celle frigorifere, ha speso molto di più. Ora con questo stallo ci stiamo rimettendo tantissimo, chiediamo quindi di poter lavorare».