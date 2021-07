Portuense, dopo una lite ammazza la compagna

Emilio Orlando

Ha cercato di sfuggire alla furia omicida del convivente, correndo sul balcone e chiedendo aiuto, ma non ha trovato scampo. Davanti agli occhi dei passanti e dei dirimpettai che chiamavano i soccorsi, l'uomo l'ha accoltellata al torace e al basso ventre uccidendola in pochi minuti. Con il coltello insanguinato ancora stretto in mano, Gonzalez Arbelaez, colombiano di 67 anni ha atteso la polizia e si è fatto ammanettare. La vittima del femminicidio è Lorenza Monica Vallejo Mejia connazionale dell'assassino di 23 anni più giovane. Nel tranquillo condominio di via Federico Guarducci, al Portuense la tragedia era annunciata da tempo. Le liti frequenti della coppia, dovute al fatto che il 67enne era spesso ubriaco, avevano allarmato i residenti, che per quieto vivere avevano preferito non intromettersi tra i due per paura di ritorsioni. Gli agenti del distretto di polizia di San Paolo dopo aver arrestato il femminicida, hanno analizzato la scena del crimine all'interno dell'abitazione nel palazzo in mattoncini marroni. «Lei era una brava donna, sempre educata e pronta al saluto - racconta chi conosceva la coppia - mentre lui è stato sempre un tipo schivo, che era spesso alticcio quando rincasava».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

