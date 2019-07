Portonaccio, in fumo un altro bus Continua l'allarme per i mezzi Atac

Loris Alba

Grande paura ieri mattina in via di Portonaccio. Intorno alle 11 una coltre di fumo si è infatti alzata improvvisamente dal vano motore di un autobus dell'Atac della linea 409, che copre la tratta compresa tra i capolinea Stazione Tiburtina e Arco di Travertino.

L'autista, che secondo i passanti non si era assolutamente accorto di quanto stava accadendo, è stato avvisato dai clacson degli automobilisti.

Il conducente si è così fermato in via di Portonaccio e ha fatto scendere in fretta e furia tutti i passeggeri, molti dei quali impauriti. Fortunatamente però, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, tranquillizzando tra l'altro i bambini spaventati da tutto quel fumo.

Le cause sono ancora da accertare e l'evento non ha avuto alcuna conseguenza per i passeggeri. Lo rende noto Atac che precisa che non si è verificato alcun principio di incendio nè ci sono state fiamme (come se un bus che finisce al vapore non sia di suo un problema...).

L'episodio è soltanto l'ultimo di una lunga serie. A Roma, si tratta infatti del quattordicesimo episodio di questo tipo nel 2019. E la media, di due incendi al mese, non lascia ben sperare. L'ultimo evento di questo tipo risale allo scorso 12 luglio, quando un mezzo è andato a fuoco su via Appia all'altezza di piazza Cantù.

Diverse criticità erano però già state messe in evidenza negli anni precedenti. Nel 2016 si contano infatti 14 autobus bruciati, mentre nel 2017 sono stati 22. Nel 2018 i «flambus», come sono stati fortunatamente ribattezzati, sono stati nuovamente più di 20. Su alcuni episodi la procura di Roma ha aperto anche un'inchiesta, come nel caso del più eclatante di questi: l'incendio dell'8 maggio in via del Tritone, il più noto della triste serie.

In quel caso, le immagini del mezzo in fiamme (della linea 63) hanno fatto il giro del mondo, spopolando sui social.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

