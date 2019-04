Portiere si trasforma in detective e fa arrestare ladro d'appartamenti

Sofia Unica

Portiere «detective» scopre ladro durante furto in casa, lo fotografa ladro e lo fa arrestare. Grazie alla pronta reazione di un portiere di un palazzo in via Val Melaina, i carabinieri della stazione Roma Città Giardino hanno arrestato un cittadino georgiano di 38 anni, autore di un furto all'interno di un appartamento dello stabile. Uditi i rumori provenire dall'appartamento, il portiere dello stabile si è subito attivato affrontando il 38enne che per scappare l'ha minacciato con un grosso cacciavite.

Prima di lasciarlo fuggire, il custode è riuscito però a fotografare il ladro, dando l'allarme al 112. La foto è stata diramata dalla centrale operativa dei carabinieri a tutte le pattuglie in zona e così il ladro è stato rintracciato, poco distante, dalla pattuglia.

Si tratta di un ladro con precedenti specifici a cui i militari hanno anche sequestrato gli arnesi utilizzati per aprire la porta dell'appartamento di una donna romana che era in vacanza. L'uomo è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

