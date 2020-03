PORTE IN FACCIA

Domenico Zurlo

L'immagine più eloquente viene dall'aeroporto di Malpensa: il radar per i voli internazionali spento perché pressoché inutilizzato. E poi gate deserti, pochi passeggeri in attesa, niente fila ai metal detector.

La stessa immagine che domina ormai da qualche giorno in tutti gli scali italiani, dopo che l'emergenza Coronavirus ha portato diverse compagnie aeree a cancellare i propri voli da e per l'Italia, e più di un Paese a chiudere di fatto i collegamenti con il nostro Paese.

Mentre gli italiani iniziavano, ieri mattina, a fare i conti con il loro restare a casa, oltre confine si decideva di lasciarci, davvero, a casa: chiusa la frontiera del Brennero con l'Austria, sospesi i trasporti anche marittimi con Malta, e soprattutto niente collegamenti aerei. Idem la Slovenia. Da British Airways a RyanAir, da AirFrance a easyJet, un'ondata di cancellazioni per i voli da e per l'Italia, almeno fino alla fine di marzo.

Perciò voli sospesi da Spagna, Malta, Austria, Danimarca (solo per alcune regioni), ma soprattutto da due Paesi da cui negli ultimi decenni l'emigrazione verso la terra promessa' Italia era stata a dir poco massiccia: l'Albania e il Marocco. Proprio qui, a Marrakech, 80 turisti italiani che dovevano rientrare a Torino con un volo lunedì mattina sono rimasti fermi, e il loro viaggio cancellato senza alcuna spiegazione, tra telefoni muti e centralini bloccati. Un isolamento che ha coinvolto anche Costa, che ha fermato le crociere nel Mediterraneo fino al 3 aprile: gli ospiti sbarcheranno nei porti italiani solo per tornare a casa, con uno stop ai nuovi imbarchi e alle escursioni. «In futuro ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci sono stati vicini in questo momento», ha sottolineato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, durante un collegamento su RaiUno.

Intanto gli italiani che metteranno piede nel Regno Unito dovranno restare in auto isolamento anche se non presentano sintomi. Su un provvedimento simile sembra si stiano orientando anche i tedeschi. Insomma, temi duri per i connazionali che devono viaggiare per forza.

