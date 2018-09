Porte aperte sulla storia

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniL'arte di condividere è il tema della nuova edizione delle Giornate europee del patrimonio che, domani e domenica, apriranno le porte di musei e luoghi della cultura in tutta Italia per visite guidate ed eventi speciali. Anche nel Lazio sono previsti vari appuntamenti, a partire da quello organizzato a Rieti, intitolato Notte a Palazzo. Domani sarà possibile scoprire la storica dimora, risalente al XIII secolo, nell'ambito di una visita teatrale, che darà anche l'opportunità di ammirarne la collezione artistica permanente, mentre l'Archivio di Stato, a Frosinone, punterà i riflettori sulla mostra Per non dimenticare, a celebrare i cento anni dalla fine del primo conflitto mondiale. Aperta tutti e due i giorni, come la Necropoli di Monterozzi, a Tarquinia, con le sue celebri tombe dei Tori e delle Pantere, visitabili con una guida. A Oriolo Romano, invece, presso il museo di Palazzo Altieri domenica andrà in scena lo spettacolo Tutti ricchi, tutti pazzi meno uno (info 0667231, www.beniculturali.it).riproduzione riservata ®